Cameroun : comment Samuel Eto’o a imposé Rigobert Song face au ministre des Sports

Narcisse Mouelle Kombi, Samuel Eto'o et Rigobert Song

Contre l’avis du ministre Narcisse Mouelle Kombi, le président de la Fécafoot a obtenu le remplacement du sélectionneur des Lions indomptables Toni Conceiçao par son ex-coéquipier. Un pari osé avant la rencontre avec l’Algérie, cruciale pour accéder à la Coupe du monde.

Toni Conceiçao avait très vite compris que Samuel Eto’o ne serait pas son plus fidèle allié. Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) n’a jamais été un fan de la première heure du technicien portugais, nommé en septembre 2019 pour succéder au Néerlandais Clarence Seedorf, que l’ancien international avait largement contribué à installer sur le banc des Lions Indomptables, un an plus tôt.

Après avoir dû se contenter d’une troisième place à la CAN 2021, le champion d’Afrique 2000 et 2002 avait clairement annoncé sa volonté de changer de sélectionneur le plus rapidement possible. Avant même la double confrontation face à l’Algérie, les 25 et 29 mars prochains à Douala et Blida, à l’occasion du dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar.

Le feu aux poudres