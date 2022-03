Maroc : pourquoi le royaume n’a pas participé au vote de l’ONU sur l’Ukraine

Le royaume fait partie des douze pays qui n’ont pas participé au vote de la résolution des Nations unies condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Décryptage.

Le 2 mars, à l’Assemblée générale de l’ONU, le Maroc n’a pas pris part au vote de la résolution exigeant « de la Fédération de Russie de cesser immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine ».

Un texte pourtant voté par une écrasante majorité d’États membres (141 sur 193), dont la Tunisie, l’Égypte et – plus surprenant – les Émirats arabes unis, lesquels s’étaient pourtant abstenus de voter la condamnation de l’invasion russe au Conseil de sécurité de l’ONU, le 25 février. Le royaume et onze autres pays – dont sept africains – n’ont tout simplement pas participé au processus de vote. L’Algérie, quant à elle, a opté pour l’abstention.

Dans la foulée, la diplomatie marocaine a publié un communiqué pour évoquer son absence, sans réellement fournir d’explication. Une décision « souveraine » du Maroc, qui « ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine ».

Le royaume suit « avec inquiétude et préoccupation l’évolution de la situation entre l’Ukraine et la Fédération de Russie » et « regrette l’escalade militaire ». En outre, le Maroc parle d’« escalade » plutôt que d’« invasion » russe du territoire ukrainien.