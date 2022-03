Côte d’Ivoire : la nouvelle campagne cacao n’est pas « dans le sac »

La récolte, qui atteint un niveau record, est perturbée par une pénurie de sacs en jute. Une difficulté qui pénalise l’ensemble de la filière.

La filière de l’or brun en Côte d’Ivoire est sur les dents depuis plusieurs semaines, touchée par une pénurie de sacs en jute. Ces derniers, servant à emballer les fèves puis à les transporter depuis les zones de production jusqu’aux deux ports d’Abidjan et de San Pedro, sont cruciaux pour le bon fonctionnement du secteur.

Chaque année, ce sont plus de 30 millions de sacs qui sont utilisés par les filières agricoles dans le pays, dont 15 millions pour les secteurs moteurs du café, du cacao et de la noix de cajou. Or ces sacs font aujourd’hui défaut, au point que certaines multinationales ont suspendu leurs achats.

Une situation de tension accrue par la très bonne saison effectuée – 1,65 million de tonnes de cacao récoltées entre le 1er octobre 2021 et le 20 février 2022 contre 1,63 million à la même période l’an dernier – alors que les prévisions tablaient sur une récolte en baisse de