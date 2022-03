Les start-up africaines démarrent 2022 en trombe

Les jeunes pousses du continent séduisent de plus en plus les investisseurs internationaux, après une année 2021 elle-même déjà faste. La fintech se démarque, mais les autres secteurs ne sont pas en reste pour les fonds recherchant des pépites, ces sociétés à la croissance explosive.

Avec 130 opérations de financement, l’année 2022 est en voie de battre tous les records pour la tech en Afrique. Les montants injectés en capital-risque dans les start-up du continent ont dépassé la barre symbolique du milliard de dollars en sept semaines. Ce record de précocité est l’équivalent de cinq mois de levées de fonds en 2021, de plus de huit mois en 2020 et de presque toute l’année 2019, selon les calculs de la plateforme tech Africa The Big Deal.

Dans son rapport annuel, Partech Africa souligne que « les activités de l’écosystème de la tech africaine en 2021 ont doublé et les montants investis ont triplé par rapport à 2020. Le continent connaît la croissance la plus rapide au monde et a attiré deux fois plus de “chasseurs” d’opportunités avec 891 investisseurs ayant fait preuve de plus d’engagements sur le marché ».

Le Nigeria en tête, croissance exponentielle pour l’Afrique francophone

Avec 32 % des transactions, la fintech, secteur privilégié de nombreux fonds de capital-risque, a surfé sur de multiples méga-tours pour décrocher la grande majorité des financements (63 %). Elle est suivie par différents domaines : du commerce à l’éducation en passant par la santé ou encore l’énergie et la logistique, ils ont tous réussi à dépasser la barre des 200 millions de dollars de financements.

Les pays du Maghreb arrivent quant à eux très loin derrière

À l’échelle continentale, le Nigeria réconforte sa place de leader de l’écosystème de la tech africaine avec 1,8 milliard de dollars collectés, soit 34 % de l’ensemble des financements. « L’Égypte, l’Afrique du Sud et le Kenya ont également attiré plus d’un demi-milliard chacun. Le Sénégal complète le top 5 » explique Partech Africa, qui poursuit « l’Afrique francophone accélérant 2,6 fois plus vite que le reste du continent avec une croissance annuelle de 695 % du montant investi par rapport à l’année [2020] ». Les pays du Maghreb arrivent quant à eux très loin derrière.