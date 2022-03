MWC : les géants africains des télécoms venus en force à Barcelone

Capitaines d’industrie, responsables politiques du continent et poids lourds mondiaux participent au Mobile World Congress (MWC). Bienvenue dans les coulisses de cette grand-messe de la tech et des télécoms.

Le plus important événement de l’industrie des télécoms reprend vie. Après l’annulation de l’édition 2020, et une version 2021 allégée en raison de la crise sanitaire, le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone a ouvert ses portes, le 28 février, à plus de 60 000 visiteurs. Si ce chiffre est encore loin des jauges habituelles, qui oscillent autour de 100 000 personnes, cette foire mondiale a tout de même attiré l’ensemble des grands noms de la tech et des télécoms, dont une part non négligeable de représentants africains.

Mastodontes

Dans le domaine des télécoms, le Sénégalais Alioune Ndiaye, président directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA), a fait le déplacement – tout comme la quasi-intégralité du comité exécutif du groupe français – depuis Casablanca, afin de participer à plusieurs rendez-vous à huis clos. Une délégation de ses compatriotes de Sonatel, dans laquelle figurait Sékou Dramé, directeur général de cette entreprise, était également présente.

À l’inverse, Ralph Mupita, PDG de MTN, n’est pas venu jusqu’en Europe. Il a cédé la place à ses collègues Nompilo Morafo, directrice du développement durable et des affaires publiques, Mazen Mroué, directeur des technologies de l’information, et Justin Williams, directeur de la sécurité de l’information du groupe.