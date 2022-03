Tunisie : BFT, première banque à faire faillite

Sur la sellette depuis des années, la Banque franco-tunisienne (BFT) ferme ses portes. Cette annonce fragilise l’État à qui un ancien actionnaire de l’établissement réclame 1 milliard de dollars d’indemnités.

Près de 66 ans après son indépendance, la Tunisie connaît sa première liquidation bancaire. Le 1er mars, la Commission de résolution des litiges des banques et des établissements financiers en situation compromise présidée par Marouane Abassi, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a acté « la cessation de paiement de la Banque franco-tunisienne (BFT) et l’impossibilité de son redressement. (…) Elle a procédé à cet effet, à la transmission d’un rapport au tribunal de première instance de Tunis pour rendre un jugement de dissolution et de liquidation de la banque ».

Cette information avait été révélée en février par Africa Business+, lettre d’information spécialisée du groupe JAMG. Le tribunal a un mois pour officialiser la liquidation ou la rejeter. Mais cette dernière hypothèse apparaît plus qu’improbable.