Algérie : alerte à l’eau

L’Algérie soigne encore les stigmates du dramatique été 2021 alors qu’une nouvelle sécheresse s’annonce. Si le manque de précipitations aggrave la situation, le gaspillage et le mauvais état des réseaux d’acheminement sont également en cause.

Le spectre de l’infernal été 2021, avec ses méga feux, ses canicules et sa crise de l’eau, plane de nouveau sur le pays. La saison des pluies tire à sa fin et de mémoire de vieux paysan kabyle, elle aura rarement été aussi décevante. Pour la deuxième année consécutive, l’Algérie fait face à un déficit pluviométrique record. « Nous avons eu un mois de novembre exceptionnellement pluvieux mais une saison pluvieuse sèche et les prévisions météorologiques sont très pessimistes. Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de pluie à cause d’une mer Méditerranée froide non pourvoyeuse d’humidité et d’un flux du sud chaud qui repousse les masses humides et les empêche de rentrer au-delà des côtes du pays. Les prévisions sont donc très sombres. Il faut se préparer à une situation très difficile », déplore Malek Abdeslam, docteur en hydrogéologie et directeur du Laboratoire des eaux de l’université de Tizi Ouzou.

« Certes, il y a la sécheresse de ces deux dernières années mais nous avons jusque-là très mal géré nos ressources hydriques », estime encore ce scientifique qui décortique les cartes météorologiques et consigne scrupuleusement chaque jour la moindre averse sur le pays. « À la fin de l’année 2019, par la grâce d’un pluviométrie exceptionnelle, tous les barrages étaient pleins à ras bord mais nous avons dilapidé ces précieuses ressources hydriques en tirant de manière inconsidéré des quantités faramineuses des barrages, en distribuant de l’eau H24 à travers des réseaux vétustes et fuyards, avec des taux de perdition supérieurs à 50% », déplore encore Malek Abdeslam.

Erreurs de gestion et corruption

Pour lui, il ne convient donc pas de tout mettre sur le dos de la nature, l’homme ayant une large part de responsabilité dans cette crise devenue cyclique. « On tirait sur les ressources qui existaient comme si elles n’allaient jamais s’épuiser », poursuit le scientifique qui soutient que les barrages ont joué leur rôle. Celui de suppléer aux défaillances techniques ou de gestion des autres systèmes d’alimentations comme les forages et des usines de dessalement dont certaines ont plus de 15 ans d’âge. Ils ne peuvent cependant compenser les erreurs de gestion dans un secteur qui n’a guère été épargné par la corruption qui gangrène le pays.

Sur instructions du président de la République lui-même, un nouveau plan d’urgence de dessalement d’eau de mer a été lancé cet été. Il ambitionne de doter de stations de dessalement, la vingtaine de wilayas qui concentrent l’essentiel de la population du pays. Pour notre interlocuteur, cela reste, cependant, un simple effet d’annonce : « C’est une fuite en avant. Beaucoup de projets ne vont pas au-delà de la déclaration d’intention. Les politiques annoncent mais les gestionnaires hésitent à prendre des décisions car l’acte de gestion a été criminalisé ces deux dernières années. Tout le monde a peur. C’est bien simple, de tout ce qui a été annoncé, rien ne sera prêt pour cet été », tranche cet homme de terrain pour lequel il convient de revoir de fond en comble la politique de la gestion de l’eau. Il en veut pour exemple ces chiffres fournis très récemment encore sur les besoins en eau réels de la ville d’Alger. « Ils ont été évalués autour de 700 000 mètres cube par jour mais dans la réalité, on distribue entre 1,2 à 1, 3 million de mètres cube jour, soit presque le double des besoins réels », dit-il. Une différence qui s’explique par le taux de déperdition lié à la vétusté des réseaux.

Petites solutions

La solution miracle n’existe pas mais des petites solutions qui peuvent grandement améliorer les choses : « Il est encore possible de capter l’eau des cours d’eau pour les refouler vers les barrages. Nos oueds s’écoulent trop rapidement vers la mer. Il faut mettre des digues pour ralentir l’écoulement des eaux. Cela permet à l’eau de s’infiltrer dans les nappes et donne la possibilité de refouler vers les barrages les plus proches », dit Malek Abdeslam à l’origine de cette idée expérimentée avec succès sur le cours du Sebaou, à Tizi Ouzou. Comme quoi, si les petits cours d’eau font les grandes rivières, les petites solutions peuvent aider à résoudre les grandes crises.