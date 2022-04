Algérie : Condor veut rayonner dans le solaire

L’Algérie produira prochainement davantage d’électricité propre. Le groupe Condor, leader national de l’électroménager, s’est allié pour la réalisation de la première ferme solaire privée du pays à la filiale de l’électricien égyptien Elsewedy Electric Algérie.

Installée en Algérie depuis 2012, cette dernière est le plus grand producteur et exportateur de câbles électriques vers l’Europe. La joint-venture – créée selon la règle du 51/49 – devrait commencer à vendre son énergie électrique dès 2023. « Tout est ficelé. Le contrat de commercialisation est signé avec Sonelgaz et nous sommes dans la phase de réalisation de la ferme », a confié à Jeune Afrique Mohamed Salah Daas, directeur général adjoint de Condor Electronics.

De l’énergie à très bas coût