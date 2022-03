Côte d’Ivoire-Ghana : les ports d’Abidjan et de Tema se battent pour le trône ouest-africain

Face à un port ivoirien en pleine refonte, le voisin ghanéen a attiré d’importants investissements pour réaliser un nouveau terminal ultramoderne. La lutte pour la suprématie régionale s’intensifie.

Il y a Tanger Med au nord, Durban au sud. Djibouti, Mombasa et Port-Saïd à l’est. Mais à l’ouest ? La Côte d’Ivoire et le Ghana savent qu’il y a une place à prendre sur la carte des ports africains aux côtés de Lagos et de Lomé. Les deux pays ont lancé les grandes manœuvres au même moment, durant les années 2010, pour faire prendre une nouvelle dimension à leurs terminaux respectifs.

Au Ghana, le consortium MPS (Meridian Port Services), constitué de Bolloré Ports, d’APM Terminals (35 % chacun) et de l’autorité portuaire ghanéenne, a investi 1 milliard de dollars à partir de 2014 dans l’extension du port avec un terminal à conteneurs flambant neuf. À Abidjan, les autorités mènent un programme d’investissements depuis dix ans qui a permis d’injecter 1,1 milliard d’euros entre 2012 et 2019, pour réaliser un terminal roulier, un terminal céréalier (achevé en 2015) et l’agrandissement du canal de Vridi, chiffré à lui seul à 230 millions d’euros. En parallèle, Bolloré Ports, également présent et associé à APM Terminals dans le pays, a déboursé 400 millions d’euros pour construire un deuxième terminal.

C’est tout naturellement que les deux ports sont au coude-à-coude : Abidjan revendique une capacité de traitement de 2,5 millions de conteneurs par an, exactement comme son voisin. Mais le ghanéen dispose d’un quai plus long – 1 400 m, contre 1 100 m côté ivoirien – et de plus d’espace de stockage (59 ha, contre 29,8). Tous deux ont adapté leur tirant d’eau aux exigences internationales avec 16,9 m à Tema contre 18 m à Abidjan.