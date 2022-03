Ukraine-Russie : de la Centrafrique au Mali, Wagner participe à la guerre de Poutine

Présents à Bamako et à Bangui, les mercenaires russes ont depuis quelques jours le regard tourné vers l’Ukraine. Des hommes y auraient été envoyés depuis la Centrafrique, où la propagande tourne à plein régime pour soutenir l’invasion de Poutine.

Le 24 février dernier, alors que les troupes russes ont à peine déclenché leur offensive en Ukraine, un message est posté sur le fil de conversation officieux du groupe Wagner sur Telegram (intitulé « Reverse side of Z medal »). Il est on ne peut plus clair : « Nous savons qu’à Kiev, ainsi que dans les grandes villes d’Ukraine, la population se mobilise pour former des unités de défense territoriale. (…) C’est votre choix. (…) Mais croyez-moi, évitez d’être inscrit dans de telles unités. »

Depuis, la majorité des messages postés sur le même réseau social piloté par le groupe Wagner ne parlent que d’une chose : l’offensive militaire lancée en Ukraine par l’occupant du Kremlin Vladimir Poutine. Ici, on évoque des défenseurs de Kiev, la capitale, qui se rendent, submergés par l’avancée russe. Là, on décrit le matériel militaire ukrainien détruit ou saisi par les hommes de Moscou. Sur cette chaîne regroupant à ce jour près de 160 000 personnes, la guerre de l’information bat son plein.

Des unités combattantes auraient été acheminées depuis la Centrafrique pour capturer le président Zelensky

Mais à quel point le groupe Wagner est-il impliqué ? Selon une source interne citée par le quotidien britannique The Times, des unités combattantes ont été acheminées depuis la Centrafrique vers le théâtre d’opérations ukrainien, avec pour mission de s’infiltrer dans les défenses de Kiev et – entre autres – de capturer le président Volodymyr Zelensky. Certaines sources évoquent un contingent pouvant aller jusqu’à 400 hommes, d’autres estiment en revanche leur nombre à seulement plusieurs dizaines.

Bangui et Bamako au cœur de la guerre