Le groupe bancaire de Jean Kacou Diagou veut s’étendre en Afrique de l’Ouest tout en consolidant sa position sur le marché ivoirien.

L’état-major du groupe bancaire panafricain NSIA Banque a lancé une réflexion pour compléter son plan d’expansion dans la zone de l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest (Uemoa), où la banque ne compte que deux filiales, en Côte d’Ivoire et au Bénin, et deux succursales, au Sénégal et Togo. L’objectif est de renforcer son offre de bancassurance.

Après le rachat du nigérian Diamond Bank fin 2017 et son intégration, NSIA Banque fondée par Jean Kacou Diagou, l’une des premières fortunes de Côte d’Ivoire, envisage d’utiliser la filiale béninoise, qui dispose d’un agrément universel de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), pour étoffer sa présence dans la région.

En attendant la finalisation de sa réflexion, NSIA Banque Côte d’Ivoire, le cœur de l’activité du groupe, a dévoilé sa nouvelle stratégie pour la période 2022-2026, dénommée « Altitude » et