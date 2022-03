Côte d’Ivoire : entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, rien ne va plus

Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, lors de leur dernière rencontre, le 27 juillet 2021. © ISSOUF SANOGO/AFP

Les relations sont à nouveau tendues entre les deux hommes, au point qu’ils ne s’adressent plus la parole. Explications.

Ces dernières semaines, Alassane Ouattara (ADO) et Laurent Gbagbo n’échangent plus que par personnes interposées. Et les deux hommes n’ont pas prévu de se revoir, comme ils en avaient pourtant décidé lors de leur dernière rencontre le 27 juillet 2021, au petit palais de la présidence. Un mois après le retour au pays de Gbagbo, ces retrouvailles symbolisaient alors la reconnaissance par ce dernier de la légitimité de l’actuel chef de l’État.

ADO a pourtant toujours considéré que, de ses deux prédécesseurs, c’est Henri Konan Bédié qui l’avait le plus heurté. Mais de récents événements ont fait déborder le vase.

Provocations