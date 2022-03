Rwanda-Mauritanie : Paul Kagame reçu chez Mohamed Ould Ghazouani

Paul Kagame et Mohamed Ould Ghazouani, à l’issue de leur entretien en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, en septembre 2019. © Presidence MR

Le président rwandais est attendu demain à Nouakchott, pour sa toute première visite officielle dans le pays.

Actuellement présent à Dakar, où il assiste à l’inauguration du nouveau stade olympique de Diamniadio, Paul Kagame sera dès demain et pour deux jours en Mauritanie. Selon les informations de Jeune Afrique, le président rwandais s’y rend pour sa première visite officielle dans le pays. Il se déplace en effet très rarement dans le Sahel, même s’il s’est déjà rendu à Nouakchott en tant que président en exercice de l’Union africaine (UA), à l’occasion du 31ème sommet de l’organisation panafricaine.

Avec Mohamed Ould Ghazouani, plusieurs sujets de discussion seront abordés et notamment, selon nos sources proches du palais mauritanien, « la situation au Mali et au Sahel. » Pendant longtemps, les Rwandais ont déployé des casques bleus au sein de la Minusma. Le chef d’état-major des Forces de défense rwandaises (RDF), Jean-Bosco Kazura, a même commandé la mission onusienne entre 2013 et 2014.

Ce n’est pas la première fois que les deux chefs d’État échangent. Tous deux s’étaient rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2019, peu après que le président mauritanien a succédé à Mohamed Ould Abdelaziz, en juillet. Ils s’étaient également retrouvés en mai 2021 lors d’un dîner à l’Élysée donné par Emmanuel Macron pour plusieurs de ses homologues, à la veille du sommet sur le financement des économies africaines.