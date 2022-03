La fintech Flutterwave, valorisée trois milliards de dollars, s’installe au premier rang de la tech africaine

La plateforme américano-nigériane de paiement vient de boucler une levée de fonds de 250 millions de dollars qui lui permet de poursuivre une diversification tous azimuts, notamment dans les produits et services financiers.

Un peu moins d’un an après avoir atteint le statut de licorne, Flutterwave triple sa valorisation. La plateforme nigériane de paiement s’offre une nouvelle levée de fonds 250 millions de dollars (220 millions d’euros) en série D, phase de développement d’une start-up qui précède le plus souvent une entrée en Bourse.

Depuis le 16 février, l’entreprise cofondée par Olugbenga Agboola – le directeur général, surnommé « GB » par ses collaborateurs – et l’investisseur Iyinoluwa Aboyeji, est valorisée à trois milliards de dollars et totalise 474,5 millions de dollars levés depuis sa création en 2016, dont 170 millions de dollars en mars 2021 lors d’un tour de table en série C (phase de développement relatif à la poursuite de la croissance, notamment via le rachat de concurrents).

Passée par les programmes d’accélération de Y Combinator et Google Launchpad Accelerator, la désormais plus grosse