Burkina : l’étau se resserre sur Roch Marc Christian Kaboré

Près d’un mois après sa chute, l’ancien président a été subitement déplacé. Et il est soumis à de plus en plus de restrictions.

Logé depuis le 25 janvier dans la villa ministérielle où il recevait régulièrement ses hôtes, Roch Marc Christian Kaboré a été déplacé à l’improviste et sans explications le 17 février dans une nouvelle maison, également située dans le quartier de Ouaga-2000. Alors que l’ancien président pouvait, jusqu’ici, recevoir sans contrainte sa famille – dont son épouse Sika et leurs deux enfants – ou son médecin personnel, le docteur Evariste Dabiré, la junte au pouvoir a également décidé de durcir ses conditions de détention.

Une heure par jour