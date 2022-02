Locales au Sénégal : après la perte de Thiès, l’avenir d’Idrissa Seck s’écrit en pointillé

En ralliant la mouvance présidentielle, l’ancien Premier ministre devait entraîner sa ville dans son sillage. Mais son parti, Rewmi, a échoué aux locales, menaçant du même coup sa position au sein de la coalition au pouvoir.

Quel sort le président Macky Sall réservera-t-il à Idrissa Seck ? Leur alliance sera-t-elle maintenue ou l’ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade devra-t-il sortir de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY) ? Le moins que l’on puisse dire, à la lumière des résultats des élections locales du 23 janvier, c’est que l’avenir politique du leader du parti Rewmi est aujourd’hui incertain.

L’ancien chef du gouvernement « paie le prix de son rapprochement avec Macky Sall »

À Thiès, le fief d’Idrissa Seck, BBY a été sèchement défait par la coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi. Yankhoba Diattara, adoubé par Idrissa Seck comme tête de liste pour conquérir la mairie centrale de la cité du rail, n’a rien pu faire face à Babacar Diop. Les différents cadres de Rewmi n’ont pas non plus remporté les communes d’arrondissement de Thiès-ouest, est et nord. Un revers cinglant qui marque une perte d’influence de l’ancien Premier ministre et la fin de son hégémonie dans cette ville située à 70 km à l’est de Dakar.