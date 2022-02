Depuis le Sénégal, SAH Lilas prépare une expansion éclair en Afrique de l’Ouest 

Loin de se recroqueviller dans ses frontières, le Tunisien SAH Lilas prévoit une expansion massive pour maintenir sa position de leader continental des produits hygiéniques. Le Sénégal sera la tête de pont de cette nouvelle stratégie commerciale.

Les Lilas fleurissent dans les rues de Dakar depuis le début de l’année. Non pas l’arbuste mais les affiches publicitaires vantant les produits hygiéniques (couches, papier essuie-tout, serviettes de tables, etc.) du tunisien SAH Lilas, des spots publicitaires ainsi qu’un film promotionnel ont aussi été réalisés pour renforcer la position de la société dans le pays.

SAH Lilas occupe respectivement 20 %, 10 % et 5 % de parts de marché sur le segment des essuie-tout, des couches bébé et des serviettes de table. Le groupe du « power couple » Jalila Mezni et Mounir el Jaiez mise plus que jamais sur sa filiale sénégalaise, ouverte en 2018, pour déployer sa stratégie commerciale « Route to market » en Afrique de l’Ouest. Deux nouvelles lignes de production pour le papier essuie-tout et les couches bébé seront opérationnelles aux premier et troisième trimestres 2022.

L’investissement de 1,5