Sécheresse au Maroc : l’exécutif ouvre les vannes

Le gouvernement a dévoilé sa stratégie pour sauver la saison agricole. Focus sur ces mesures d’urgence et sur les projets en cours pour optimiser la gestion hydrique du royaume.

Après la réception d’Aziz Akhannouch par le roi Mohammed VI, le 16 février, un plan d’urgence pour contrer les conséquences du déficit pluviométrique a été présenté le 18 février à Rabat. Lors de cette réunion présidée par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, il a été annoncé que 10 milliards de dirhams (environ 1 milliard d’euros), allaient être investis pour contrer les effets dévastateurs de la sécheresse sur les récoltes agricoles.

Selon le communiqué officiel, ce programme spécial s’articule autour de trois axes : « la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux ; l’assurance agricole ; l’allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels ». Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, contribuera à ce programme d’action, à hauteur de 3 milliards de dirhams (281 millions d’euros).

Sur les 10 milliards de dirhams, six seront consacrés au financement et à la restructuration de la dette des agriculteurs. Trois milliards serviront à soutenir l’élevage, pour « atténuer l’impact de la hausse des prix des aliments du bétail et de la régression des disponibilités en fourrage ».

Ainsi, 7 millions de quintaux d’orge subventionnés et 400 000 tonnes d’aliments composés seront distribués aux éleveurs de vaches laitières. Dans cette enveloppe budgétaire, 300 millions de dirhams (25 millions d’euros) seront également consacrés à la vaccination et aux traitements vétérinaires.

Filet de sauvetage