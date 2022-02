Cameroun : à l’Assemblée nationale, Cavaye Yéguié Djibril met Gaston Komba KO

L’inamovible président de la Chambre a limogé son secrétaire général. Une chute brutale, sur fond de querelle sur le choix d’une compagnie d’assurance, dont Jeune Afrique vous raconte les coulisses.

Une demi-heure chrono, c’est le temps qu’il aura fallu au président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yéguié Djibril, pour débarquer le secrétaire général de la Chambre, Gaston Komba. Tout s’est joué le 12 février dernier, lors d’une réunion du bureau de l’Assemblée, convoquée la veille pour le lendemain.

Ainsi appelé à la va-vite, le bureau a eu droit à un violent réquisitoire contre Komba. « Je voudrais vous le dire pour le déplorer, l’image de l’institution et de son chef est écornée et traînée dans la boue chaque jour qui passe par le seul fait d’un fonctionnaire irrespectueux, méprisant et véreux […]. En liaison incestueuse avec la presse, il est dans tous les débats télévisés et sur les réseaux sociaux pour vilipender et salir sans cesse notre chef de l’État, le patron du parti, et moi-même, votre serviteur. »

Âgé de 82 ans, affaibli par des soucis de santé et régulièrement soigné à l’étranger, Cavaye Yéguié Djibril a paru retrouver ce jour-là, dans la vigueur de la charge, une nouvelle jeunesse.