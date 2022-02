Barkhane : les Maliens satisfaits mais inquiets du départ annoncé de la France

Manifestation contre la France sur la place de l’Indépendance lors du 60e anniversaire de l’indépendance du Mali à Bamako, le 22 septembre 2020. BAMAKO, MALI – SEPTEMBER 22: Several dozen Malian people stage a protest against France at the Independence Square during the 60th anniversary of Mali gaining independence from France in Bamako, Mali on September 22, 2020 © AFP