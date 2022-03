Eau : à Marrakech, la décentralisation a fait ses preuves

Malgré des besoins croissants en eau et les difficultés liées à la sécheresse, le Maroc relève le défi de l’approvisionnement de ses villes. Exemple avec la Radeema à Marrakech.

Le Maroc, où le taux d’accès à l’eau est de 100 % en milieu urbain et de 97 % en milieu rural, est souvent cité en exemple de gestion décentralisée de l’eau réussie. Si la production est assurée par l’Office national de l’eau et de l’électricité (Onee) qui relève du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, la distribution est confiée aux collectivités locales.