Présidentielle française : où se cache l’Afrique dans les programmes des candidats ?

« Diversité : une hypocrisie française » (3/7). Dominée par les thèses de l’extrême droite, la campagne présidentielle n’aborde l’Afrique que sous l’angle de l’obsessionnelle question migratoire. Tour d’horizon des quelques rares propositions des principaux candidats en matière de relations avec le continent.

Même si le président sortant, Emmanuel Macron, n’est toujours pas officiellement candidat à sa réélection, la liste des principaux prétendants est enfin à peu près connue des électeurs français, qui voteront le 10 avril pour le premier tour. La désignation tardive de certains candidats s’est accompagnée d’un relatif retard dans l’élaboration des programmes, qui pour certains ne sont guère diserts en matière de politique étrangère.

Quant à l’Afrique, elle n’y est souvent abordée que sous le prisme des migrations et de façon caricaturale. Le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, se distingue avec des propositions plus nombreuses et visiblement plus travaillées. Il faut dire qu’il a été le premier à se lancer dans la campagne, personne au sein de son camp ne lui disputant l’honneur de porter les couleurs des Insoumis. Le point sur les propositions des principaux candidats, par ordre alphabétique.