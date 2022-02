Guinée-Russie : quand Moscou approche Doumbouya

Le président de la transition guinéenne a rencontré discrètement des officiels russes à Conakry, ce 15 février. Un signe du maintien des bonnes relations entre les deux pays, alliés stratégiques et historiques.

Cette rencontre-là se sera tenue discrètement. Mardi 15 février dans l’après-midi, le colonel Mamadi Doumbouya a reçu une délégation d’officiels russes au palais Mohammed V de Conakry. Signe de la bonne santé des relations diplomatiques entre les deux États, celle-ci faisait suite à une autre entrevue, publique cette fois-ci, survenue un mois plus tôt entre le président de la transition et l’ambassadeur Vadim Razumovskiy autour du « développement progressif des relations russo-guinéennes » et du « calendrier des événements bilatéraux ».

Selon nos informations, le président Mamadi Doumbouya a reçu à plusieurs reprises des délégations russes dès le lendemain du coup d’État du 5 septembre. « Cela n’a rien d’étonnant, affirme un ministre du gouvernement de transition. Les relations bilatérales entre nos deux pays n’ont jamais cessé, et Moscou est un partenaire stratégique important. »