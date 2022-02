Afrique-France : le directeur de Proparco (AFD) dévoile sa stratégie

Grégory Clemente, patron de la filiale de l’Agence française de développement, qui réalise la moitié de ses opérations en Afrique, dévoile les évolutions de sa stratégie axées sur la diversification des sources de financement et la multiplication des petites opérations.

À la veille du sommet Union européenne – Union africaine organisé les 17 et 18 février à Bruxelles et alors qu’Emmanuel Macron vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, Grégory Clemente livre un bilan d’étape de l’action de Proparco. Pour le directeur général de la filiale de l’Agence française de développement (AFD), ce rendez-vous est, au-delà de l’agenda sécuritaire et sanitaire, l’occasion de renforcer la place des institutions financières de développement dans le dispositif d’appui mis en place par les 27 États membres à destination des économies africaines. En déplacement à Dakar le 10 février, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé le lancement d’un programme d’investissement mondial baptisé « Global Gateway », notamment doté de plus de 150 milliards d’euros à destination de l’Afrique d’ici à 2027.

Nommé à la tête de Proparco en 2016, Grégory Clemente esquisse, en exclusivité pour Jeune Afrique, les nouvelles orientations prises par son organisation. Il s’agit à la fois de développer de nouvelles sources de financements, notamment auprès d’acteurs privés, mais aussi de réaliser un grand nombre de petites opérations qui, mises bout à bout, ont un impact positif sur les écosystèmes économiques encore fragiles. Cette nouvelle stratégie, qui s’appuie fortement sur l’expérience acquise lors du programme Choose Africa, sera présentée après l’élection présidentielle française, au mois de septembre ou d’octobre.