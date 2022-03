Cameroun : Serge Hervé Boyogueno met la Sonamines dans les pas de la SNH

Le patron de la Société nationale des mines est en train de donner corps à la jeune entreprise publique désormais chargée de défendre les intérêts de l’État dans le secteur. Son objectif : suivre le modèle de la puissante Société nationale des hydrocarbures.

Serge Hervé Boyogueno est un patron pressé. À la tête depuis dix mois d’une Société nationale des mines (Sonamines) encore balbutiante, il se sait attendu sur les résultats de sa première année d’exercice. D’autant que l’opinion publique considère que la jeune entreprise publique est censée devenir aussi forte que la Société nationale des hydrocarbures (SNH) en son domaine.

Suivant l’exemple de son aînée, la Sonamines vient de conclure deux conventions de partage de production avec les Cimenteries du Cameroun (Cimencam, groupe Holcim) pour l’exploitation de calcaire à Figuil (dans le nord du pays) et pour le développement de leur nouvelle usine de production de clinker et de ciment, qui doit démarrer ses activités en 2023. Un investissement de 50 milliards de francs CFA (plus de 76,2 millions d’euros). Cette industrie constitue l’une des principales cibles de la Sonamines. C’est pourquoi l’entreprise a introduit des demandes de permis de reconnaissance auprès du ministère des Mines – préalables indispensables à l’octroi de titres d’exploitation des carrières –, pour extraire de la pouzzolane et des argiles dont sont friandes les cinq cimenteries installées dans le pays.