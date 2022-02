Algérie-France : Sabrina Roubache, la Marseillaise qui murmure à l’oreille des Macron

Native de Marseille, cette productrice et conseillère régionale est l’un des piliers du dispositif de campagne d’Emmanuel Macron dans la bataille pour la présidentielle de 2022. Un dîner en novembre 2016 a changé son destin.

Avec son accent pagnolesque, difficile de ne pas deviner que Sabrina Roubache vient de Marseille. Quand elle débarque dans la brasserie parisienne pour notre rendez-vous, cette femme à la silhouette filiforme et au débit rapide apporte le Sud avec elle.

À table, son téléphone n’arrête pas de sonner. Un coup de fil de son éditeur, un autre d’un journaliste, d’un conseiller du ministre de l’Intérieur qui veut déjeuner ou encore d’un « dircab » d’un autre ministère qui insiste pour un café… L’agenda de la Marseillaise est surchargé. Et les deux mois à venir promettent d’être encore plus électriques pour celle qui a été nommée en septembre 2021 au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, sous l’autorité directe du Premier ministre.

Productrice, conseillère spéciale au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, « Sab », comme l’appellent ses amis, est l’une des chevilles ouvrières de la Macronie dans cette course au maintien du président à l’Élysée. À 45 ans, cette mère d’une collégienne pilote à Marseille le comité de la société civile pour la réélection d’Emmanuel Macron.

Échanges de SMS avec Macron

Amie du couple présidentiel depuis un dîner organisé un soir de novembre 2016, elle est les yeux, les oreilles et la voix du président et de son épouse Brigitte dans la métropole des Bouches-du-Rhône. Cette insomniaque échange des SMS avec le locataire de l’Élysée jusqu’à 4 heures du matin.