Quelle reprise pour les économies africaines en 2022 ?

Pour la troisième année consécutive, l’Agence française de développement (AFD) publie ses prévisions pour les marchés africains. L’occasion également de tirer les enseignements de 2021. L’analyse de Jeune Afrique.

« Le PIB à l’échelle du continent a dépassé son rythme de progression d’avant crise (+3,8 % en 2021 contre +3,2 en 2019) », a indiqué Christian Yoka, Directeur du département Afrique de l’AFD, le 9 février, lors de la présentation de L’économie africaine en 2022 (éditions La Découverte). Or, a-t-il ajouté : « la croissance mondiale a atteint en 2021 près du double de la croissance africaine ». Un constat qui laisse entrevoir des problématiques plus profondes, celle d’une reprise durable, du financement et le besoin de nouveaux mécanismes – à l’échelle des pays, du continent et de son rapport au monde (sommet UE-UA à venir les 17 et 18 février).

Une croissance réelle mais fragile

Favorisée par la reprise des activités économiques avec la Chine, l’augmentation du cours du pétrole et les appuis financiers importants (ISSD, soutien des États…), la croissance est bien réelle, mais n’en demeure pas moins inégale. Il y a deux tendances majeures au niveau des États : « Les économies diversifiées ont maintenu une croissance positive en 2020 (1,1%) qui s’est accélérée en 2021 (4,2%) », a expliqué Christian Yoka. En effet, la reprise de la demande intérieure aurait joué en faveur de huit pays qui comptent parmi les dix économies les plus actives d’Afrique en 2020-2021 (Bénin, Niger, Tanzanie, Burkina Faso, Éthiopie, Côte d’Ivoire, Égypte et Togo). À l’échelle régionale, les pays du Golfe de Guinée (hors Nigéria), le Sahel et l’Afrique de l’Est ont eu les économies les plus dynamiques du continent en 2021.