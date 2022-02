Finance : au cœur de la bataille pour First Bank of Nigeria

Que se passe-t-il dans la course pour la prise de contrôle de la plus ancienne banque du Nigeria ? Entre le milliardaire Femi Otedola et l’homme d’affaires Tunde Hassan-Odukale, la bataille se règle point par point. Récit.

Au mois d’octobre dernier, le milliardaire nigérian Femi Otedola a discrètement acquis 30 milliards de nairas (63 millions d’euros) de participations additionnelles dans la plus ancienne et la plus grande institution financière du Nigeria en termes d’actifs, First Bank of Nigeria Holdings (FBN Holdings). Contrôlant déjà plus de 5 % des actions de la société, cette opération devait lui permettre de devenir le plus gros actionnaire de la banque, avec 2,5 % supplémentaires portant sa participation à 7,57 %. À ce titre, ce statut donnait à ce multi-investisseur la capacité de devenir président du conseil d’administration ou d’influer sur la direction de la banque via son pouvoir de vote.

Toutefois, c’était sans compter les déclarations de Seye Kosoko, le secrétaire général de FBN Holdings. Ce dernier a révélé que l’actuel président du conseil d’administration (PCA), Tunde Hassan-Odukale,