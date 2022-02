Côte d’Ivoire : lutte de pouvoir autour de la CAN 2023

L’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations est au centre d’un conflit entre le ministère des Sports et le comité d’organisation. Une cacophonie qui résonne jusqu’au sommet de l’État.

La tension continue de monter entre Paulin Claude Danho, le ministre de la Promotion des sports et François Amichia, le président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan) 2023, mis en place par décret présidentiel et placé sous la tutelle du Premier ministre, Patrick Achi. Dernier épisode en date : le voyage à Abidjan, du 7 au 9 février, de Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), venu visiter les stades et les infrastructures qui abriteront la compétition.

Ouattara informé