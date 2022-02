Tunisie : quand le comité de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi s’en prend à la magistrature

Le comité d’avocats qui s’est chargé de faire la lumière sur les assassinats des deux leaders de gauche en 2013 a fait de nouvelle révélations le 9 février. Et s’en est vertement pris à l’institution judiciaire.

Depuis 2018, le comité de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi dévoile, au fur et à mesure de ses avancées, les ressorts des assassinats en 2013 des deux leaders de la gauche tunisienne et l’implication d’Ennahdha. La rencontre presse du 9 février a donné lieu à de nouvelles révélations, mais aussi à une attaque en règle contre l’appareil judiciaire.

Neuf ans plus tard, la quête de la vérité taraude toujours l’opinion et la commémoration, le 6 février, de l’assassinat de Chokri Belaïd a donné l’occasion au comité de faire un bilan d’étape sur une affaire non encore élucidée.

Si les assassinats ont bien été revendiqués par le jihadiste et membre de Daech franco-tunisien Boubaker el-Hakim (tué en Syrie en 2016), le comité dénonce régulièrement des complicités au sein du parti islamiste Ennahdha, qui était alors à la tête du gouvernement.

Les liens entre Doha et Ghannouchi

En cause, les entraves subies par les avocats de la part du procureur de la République, Béchir Akremi. Ce dernier, accusé d’avoir dissimulé des preuves, fait l’objet d’une procédure disciplinaire depuis 2021.

Le 9 février 2022, alors que les journalistes attendaient de nouvelles révélations sur les affaires Belaïd et Brahmi, le comité ont pointé les liens entre le Qatar et Rached Ghannouchi, leader d’Ennahdha et président du Parlement, lequel est suspendu depuis le 25 juillet sur décision du chef de l’État, Kaïs Saïed.