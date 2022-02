Netflix à l’heure africaine ?

Le géant américain du streaming semble prendre au sérieux le potentiel du marché local des médias. Mais certains critiquent la faiblesse des investissements au regard du montant des productions dans des pays comme la Corée du Sud ou la Grande-Bretagne.

Il existe une énorme demande de contenu « made in Africa ». C’est du moins ce qu’a déclaré Dorothy Ghettuba, responsable des séries originales africaines pour Netflix, en 2020 sur CNN. Dans cette optique, la première plateforme mondiale de streaming a commencé à présenter à son audience des séries policières originales sud-africaines – Queen Sono en février 2020 et Blood & Water en mai 2020.

En août 2021, la première série nigériane originale de la plateforme a rejoint le catalogue, King of Boys : The Return of The King (issue du long métrage King of Boys de la réalisatrice Kemi Adetiba). Côté audiences, le contenu nigérian se porte bien : Amina (novembre 2021) a même été le premier film du pays à figurer dans le top 10 mondial de Netflix.