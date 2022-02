États-Unis – Chine : minerais et télécoms africains au cœur de toutes les convoitises

Le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken rencontre le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi en marge du sommet du G20 à Rome, en Italie, le 31 octobre 2021. © Ron Przysucha/ Département d’État/ Domaine public.

Alors que les deux géants manifestent un intérêt toujours plus grand pour l’Afrique et n’hésitent pas à investir des milliards de dollars dans les projets les plus divers, les classes politiques africaines réfléchissent à la meilleure façon dont le continent peut en tirer parti.

Avec l’exacerbation des tensions autour de Taïwan et les informations selon lesquelles Pékin souhaiterait installer une base militaire en Guinée équatoriale, se trouve-t-on à l’aube d’une nouvelle guerre froide ? Désireux de faire oublier le dédain affiché par l’administration Trump pour les pays africains, les États-Unis de Joe Biden devraient dévoiler, au cours du premier trimestre de 2022, une nouvelle stratégie d’engagement avec l’Afrique.

La Chine, elle, a l’intention de se débarrasser de sa réputation de pays enclin à enfermer les nations du continent dans de coûteux « pièges de la dette ».

Nouveau paradigme de développement