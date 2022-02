Côte d’Ivoire : ce que Cyrille Bolloré et Nicolas Sarkozy ont dit à Alassane Ouattara

Alassane Ouattara et Cyrille Bolloré. © Montage JA; ROMUALD MEIGNEUX/SIPA; Issam Zejly pour JA

Lors de leur séjour éclair à Abidjan, les 24 et 25 janvier, le patron du groupe Bolloré Transport and Logistics et l’ex-président français se sont entretenus avec le chef de l’État ivoirien. Voici les coulisses de cette « opération déminage ».

Cyrille Bolloré était accompagné de son bras droit Philippe Labonne, directeur général de Bolloré Ports, et de Nicolas Sarkozy, ami intime d’Alassane Ouattara. Selon nos informations, les autorités ivoiriennes ont estimé que Bolloré Transport & Logistics (BTL) leur avait manqué de respect dans l’opération de cession à l’italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) de leurs activités africaines, composées de trois concessions ferroviaires, seize terminaux à conteneurs, 35 ports secs, deux chantiers navals et sept terminaux roll-on/roll-off.

Agacement