Côte d’Ivoire : Amadou Soumahoro récupèrera-t-il le perchoir ?

Souffrant depuis de longs mois, le président de l’Assemblée nationale a été une nouvelle fois contraint de confier l’intérim à Adama Bictogo.

C’est un Amadou Soumahoro très affaibli qui s’est envolé pour la Turquie fin janvier. Le président de l’Assemblée nationale s’y fait soigner depuis plus d’un an. Il y avait déjà effectué plusieurs séjours au cours de l’année 2021. Peu d’informations précises circulent sur son état de santé même si certaines sources parlent d’un cancer, ce que son entourage et sa famille refusent de confirmer en se réfugiant derrière « le respect de la vie privée ».

Pour compenser son absence, le député de Séguéla a officiellement confié son intérim à Adama Bictogo, l’un des vice-présidents de l’institution, dans une note datée du 21 janvier. Le 1er février, le bureau de la chambre basse en a été officiellement informé.

Pression d’Alassane Ouattara