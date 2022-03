Maroc : huit projets pilotés par Nizar Baraka pour doper la croissance

La sécheresse étant de plus en plus forte, les autorités ont dû détourner l’eau des barrages (ici celui d’Abdelmoumen, à 60 km d’Agadir) qui irriguaient les fermes vers les zones résidentielles afin de garantir l’approvisionnement d’un million d’habitants. © FADEL SENNA/AFP

Barrages, stations de dessalement, complexes portuaires, autoroutes… Certains chantiers placés sous la houlette de Nizar Baraka, le ministre de l’Équipement, sont au cœur de la politique de relance post-Covid. Revue de détail en infographie.

Avec la politique keynésienne clairement assumée du gouvernement d’Aziz Akhannouch, le ministère de l’Équipement et de l’Eau est devenu le principal instrument de la stratégie du royaume pour redresser l’économie après la crise sanitaire et rattraper le retard pris dans la réalisation de certains programmes.

Dirigé par une pointure de la politique marocaine, Nizar Baraka – docteur en économie, ancien ministre des Affaires générales et économiques sous Abbas El Fassi (2007-2011), ex-grand argentier sous Abdelilah Benkirane (2012-2013), ancien président du Conseil économique, social et environnemental (2013-2018) et chef du parti de l’Istiqlal –, ce département pilote la politique des grands chantiers du royaume.