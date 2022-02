Côte d’Ivoire : le parti de Gbagbo à l’heure des comptes

Le parti de l’ancien président ivoirien a fêté ses 100 jours. Derrière un discours officiel enthousiaste, la réalité semble plus contrastée.

L’enthousiasme et la ferveur du début se seraient-ils étiolés ? C’est en tout cas dans un style plus sobre et solennel que le plus jeune parti de Côte d’Ivoire, le Parti des peuples africains (PPA-CI), vient de marquer ses cent jours d’existence. Dans un message vidéo de cinq minutes, son président Laurent Gbagbo, récemment remis d’une infection par le Covid-19, s’est adressé à « tous ceux qui ont cru en l’idée, tous ceux qui ont cru dans le combat, tous ceux qui ont cru que ce combat mérite d’être mené et qui sont venus ». Mais combien sont-ils ? Trois mois après le lancement du PPA-CI dans la grande salle des congrès de l’hôtel ivoire d’Abidjan, où des milliers de ses partisans exaltés s’étaient donnés rendez-vous, l’heure est au bilan et au décompte des troupes.