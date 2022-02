Égypte : ex-indic du FBI et ami de Kadyrov, l’incroyable destin du manager de MMA Ali Abdelaziz

Considéré comme l’un des managers les plus puissants du MMA (mixed martial arts), cet Égyptien de 44 ans ne laisse personne indifférent. Son passé sulfureux et sa toute-puissance dans le milieu en ont fait un homme à part dans l’industrie du combat.

« T’es encore soûl mec. Khabib a pris ton âme et ne te l’as jamais rendue, s***** de punk. » Ce petit poème en prose adressé en octobre au combattant de MMA (mixed martial arts) irlandais Conor McGregor n’émane pas d’un internaute abrité derrière l’anonymat des réseaux sociaux, mais de Ali Abdelaziz, le manager égyptien du désormais retraité Khabib Nurmagomedov, le champion russe de la discipline.

Une allusion au légendaire combat qui a opposé, le 6 octobre 2018, McGregor à Nurmagomedov et qui a enregistré le record absolu de 2,4 millions de ventes recensées par le pay-per-view, le système de visionnage à la demande.

À la tête de Dominance MMA Management, le natif du Caire, qui compte dans son écurie pas moins de 300 athlètes, a joué un rôle central dans ce succès d’audience et largement contribué à propulser ce sport relativement marginal sous les feux de la rampe.

L’impresario n’hésite pas à donner de son corps, du poing en particulier, pour défendre ses ouailles

Outre son poulain le plus connu, Khabib Nurmagomedov, le héros du Daguestan, Ali Abdelaziz a également pris sous son aile d’autres stars de la discipline : le Nigérian Kamaru Usman et les Américains Henry Cenjudo et Justin Gaethje. Patron d’un empire basé à New York et à Las Vegas, l’homme impressionne par la puissance qu’il a acquise dans le milieu en quelques années.

« Un manager pas comme les autres »