Sénégal : Ahmed Aïdara, le journaliste qui voulait être maire

Aux élections locales du 23 janvier, l’animateur-vedette de Zik FM, qui portait les couleurs de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, a battu Aliou Sall, frère cadet de Macky Sall et maire sortant de Guédiawaye, l’une des principales communes de la banlieue de Dakar.

« Moi, je suis journaliste, et mon ambition est de devenir maire de Guédiawaye. » Ces mots, Ahmed Aïdara les adresse à son professeur en stratégie d’entreprise. Nous sommes à la fin de 2019, à l’Institut africain de management (IAM). Cette université privée, fondée en 1996 par Moustapha Mamba Guirassy, ancien ministre de la Communication et député de l’opposition, a la cote à Dakar. Ahmed Aïdara y prend des cours du soir et rêve de décrocher un master en management.

J’étais sûre qu’il allait gagner », commente sa consœur Néné Aïcha

À l’époque déjà, il n’est pas un étudiant comme les autres. Déjà au faîte de sa renommée, il présente tous les matins une revue de presse en wolof et anime l’émission à succès de faits divers Teuss ! sur Zik FM, une radio du groupe D-Média créé par Bougane Guèye Dany, président de la coalition de l’opposition Gueum Sa Bopp.

Abdoul Aziz Thioune, son professeur, s’en souvient encore. « C’était l’un de mes premiers cours de l’année avec les étudiants en première année de master. Essentiellement des professionnels désireux de se perfectionner. Je leur avais demandé quelles étaient leurs attentes et leurs ambitions. Sa réponse m’avait beaucoup marqué. »