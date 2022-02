En fondant Open Si, cet ingénieur en système d’information et génie logiciel a décidé de mettre ses capacités au service de son pays. Confiant dans les possibilités offertes par la technologie, il a jeté les bases d’une révolution dans le traitement des données médicales et la prise en charge des patients.

Dans son bureau, on passe facilement du calme plat à l’avis de tempête. Gilles Kounou est un chef d’entreprise bouillonnant d’idées et perfectionniste version XXL. Quand quelque chose ne va pas, il convoque sur-le-champ les responsables.

Toujours pressé par le temps, plus rapide que le numérique, le directeur général d’Open Si est aussi exigeant avec lui-même qu’avec ses employés. Et c’est pour ça qu’on le respecte. À 33 ans, l’ingénieur en système d’information et génie logiciel, qui fut un temps militaire, est à la tête d’une start-up techno à laquelle tout semble réussir, et a déjà une longue expérience professionnelle.

Un accident cardiovasculaire épiphanique