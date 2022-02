Maroc – Hicham Naciri : Akhannouch, Elalamy, El Majidi… Le réseau de l’avocat du palais

L’avocat d’affaires des grands groupes marocains, très sollicité par les VIP du royaume, est aussi celui du secrétariat du roi Mohammed VI. Un cas unique dans le pays. Enquête.

Au Maroc, prononcer le nom d’Hicham Naciri pour tenter d’en savoir plus à son sujet suffit à abréger les conversations. Le fils de l’ancien bâtonnier et ministre de la Justice est à la fois l’avocat le plus puissant du royaume, l’un des plus respectés et des plus discrets.

Formé à la faculté de droit de Montpellier en même temps que Kamal Nasrollah, son confrère de Baker & McKenzie, puis passé à Paris au sein du cabinet Gide dans la deuxième partie des années 1990, ce spécialiste du droit des affaires ne conseille pas uniquement les élites économiques dans leurs projets d’investissements. Depuis le décès de son père, l’avocat défend les intérêts du roi Mohammed VI.