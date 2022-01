Rwanda-Ouganda : enfin le dégel ?

Après trois ans de fermeture, les autorités de Kigali viennent d’annoncer la réouverture de la frontière avec l’Ouganda. Une première étape dans le rapprochement entre deux présidents qui se côtoient depuis près de quarante ans.

S’agit-il, enfin, d’un début d’accalmie entre Kigali et Kampala ? Trois après la fermeture du poste-frontière de Gatuna, situé dans le nord du Rwanda, ce point de passage stratégique – notamment pour les échanges commerciaux entre les deux pays – est sur le point de rouvrir. C’est le ministère des Affaires étrangères du Rwanda qui l’a annoncé dans un communiqué publié le 27 janvier, précisant que cette réouverture était prévue pour le 31 du mois.

Statement on the re-opening of the Gatuna border post with the Republic of Uganda pic.twitter.com/CdPkvcyNJp