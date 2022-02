Algérie-Maroc : Hafid Derradji, un commentateur sportif dans la tourmente

Commentateur des matchs de la CAN sur beIN Sports, le journaliste algérien fait l’objet d’une plainte d’un collectif d’avocats marocains pour des propos injurieux qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux. Des accusations que rejette l’intéressé.

Hafid Derradji commentera-t-il à nouveau des rencontres de la Coupe d’Afrique des nations ? À 57 ans, le commentateur vedette de l’Algérie est au cœur d’une polémique qui promet de durer, puisqu’un collectif d’avocats marocains a décidé de porter plainte après les propos injurieux qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux, ce que l’intéressé nie.

Ancien joueur professionnel passé par le prestigieux Mouloudia club d’Alger (MCA), où il a évolué aux côtés de l’international algérien Ali Bencheikh, Hafid Derradji abandonne sa carrière à l’âge de 23 ans pour embrasser celle de journaliste sportif. C’est en 1989 qu’il fait ses début dans le métier, à la télévision algérienne, au sein de laquelle il occupera plusieurs fonctions importantes.

Il quitte l’Algérie en 2008 pour le Qatar et rejoint beIN Sports en 2012. Ses prises de position contre les dérives du régime d’Abdelaziz Bouteflika, notamment à partir de 2013 et l’annonce par le président en exercice de sa décision de briguer un troisième mandat, lui valent quelques tracasseries lorsqu’il effectue des séjours dans son pays natal. Il est notamment interdit sur les chaînes de télévision algériennes, et sa voix est même supprimée lors de la rediffusion de certains matchs qu’il avait commentés.