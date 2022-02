Mali : comment la veuve de Soumaïla Cissé tente de sauver l’URD 

Un an après le décès de son fondateur, l’Union pour la république et la démocratie est en proie à de vives luttes internes. Mais les tentatives de médiation se multiplient, notamment portées par la discrète Cissé Assitan Traoré.

Depuis le décès de son époux, le 25 décembre 2020, Cissé Assitan Traoré est restée dans l’ombre. C’est seulement un an plus tard qu’elle est apparue publiquement pour lancer la Fondation Soumaïla Cissé pour l’espoir et l’excellence, dont elle est la présidente. Mais en coulisses, elle a pris ces derniers mois son bâton de pèlerin afin d’intervenir auprès des protagonistes de la crise qui secoue le parti longtemps présidé par son époux.

« Après la mort de Soumaïla Cissé, l’URD n’explosera pas. Le parti s’agrandira de jour en jour pour réaliser ses idéaux et sa vision », déclarait en mars dernier Salikou Sanogo, le premier vice-président qui assure l’intérim de Cissé. Mais la tournure des événements ne semble pas lui donner raison.

Guerre proxy