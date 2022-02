Maroc : disparition de l’actrice française Etchika Choureau, premier amour de Hassan II

Etchika Choureau est décédée ce 25 janvier, à l’âge de 92 ans. Cette ancienne actrice française, considérée comme une invitée de marque par la famille royale, avait vécu une grande histoire d’amour avec Hassan II, lorsqu’il était encore prince héritier.

Etchika Choureau est partie comme elle a vécu une grande partie de sa vie. Dans une absolue discrétion. La triste nouvelle a d’ailleurs été annoncée sobrement hier sur les réseaux sociaux par son amie, la créatrice de mode Fadila El Gadi, basée à Rabat. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Etchika Choureau, née Jeannine Paulette Verret, à Paris en 1929, a été l’une des étoiles montantes du cinéma français dans les années 1950 et a défrayé la chronique par son histoire d’amour avec un personnage hors du commun, le prince Moulay Hassan, futur Hassan II.

Ils se rencontrent à Cannes, en 1956, alors que le jeune prince est en convalescence après une ablation des amygdales et que son pays, le Maroc, négocie pied à pied son indépendance. Ils ont tous deux 27 an. Etchika Choureau, une blonde incendiaire, est déjà une actrice célèbre, révélée en 1953 dans Les Vaincus, du réalisateur italien Michelangelo Antonioni.

Moulay Hassan, lui, fougueux et fringant, promis à régner un jour sur son royaume, est une personnalité connue du grand public français. Entre les deux jeunes gens, c’est le coup de foudre, et la convalescence de Moulay Hassan prend vite des allures de lune de miel : tous les jours, ils sillonnent La Croisette en cabriolet et s’amusent à semer les paparazzis.