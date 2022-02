Sénégal : Seydina Issa Laye Sambe, le trentenaire qui a battu Diouf Sarr à domicile

Le nouveau maire de Yoff vient d’infliger une défaite cuisante au candidat de la majorité pour Dakar. À 34 ans, le jeune élu veut incarner une nouvelle génération d’hommes politiques.

Ce 23 janvier, Seydina Issa Laye Sambe a réalisé deux exploits. Le premier, et non des moindres : avoir gagné à Yoff, dans le fief du maire sortant, Abdoulaye Diouf Sarr. Battu à Dakar par l’opposant Barthélémy Dias, le candidat de Macky Sall n’a donc même pas pu sauver l’honneur en conservant sa mairie d’arrondissement. Le second : avoir arraché à seulement 34 ans une commune importante de la capitale, dans un milieu politique peu disposé à laisser la place aux jeunes.

De quoi faire du maire fraîchement élu la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux, qui ne manquent pas de faire remarquer son physique de jeune premier. Dans le salon familial du quartier Yoff-Layène où il reçoit la presse, son « équipe de choc » s’affaire autour de « Seydi ». Chaussures de ville et chemises parfaitement repassées, la bande de jeunes hommes bien mis savoure la victoire.

« Vers la fin de la campagne, nous avons senti une dynamique, et nous avons réalisé que Abdoulaye Diouf Sarr perdait du terrain. Cette victoire était un vrai soulagement », glisse Abib Gaye, l’un des proches de Sambe, qui travaille depuis des mois sur son plan de communication. L’ensemble de l’équipe, embarquée dans la campagne électorale sans trop savoir vers quoi elle se dirigeait, décrit une « aventure » un peu folle.

Effet domino