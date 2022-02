Coup d’État au Burkina : comment va Roch Marc Christian Kaboré 

Très peu d’informations filtrent sur le sort qui est réservé à l’ancien président, depuis sa chute, le 24 janvier. Jeune Afrique vous livre les premiers détails sur sa détention.

Depuis le coup d’État du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qui a renversé Roch Marc Christian Kaboré le 24 janvier, la confusion règne autour du sort de l’ancien président. Celui-ci n’est plus apparu en public et les images montrant des véhicules de sa sécurité rapprochée criblés de balles, avec les sièges tachés de sang, ont suscité de vives inquiétudes.

À ce jour, le seul signe de vie de l’ex-chef de l’État est sa lettre de démission, signée de sa main et diffusée le 24 janvier en fin de journée.

Résidence surveillée