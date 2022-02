RDC : comment Tshisekedi profite de la disgrâce de Kabund pour réorganiser l’Union sacrée

Christophe Mboso et Félix Tshisekedi. © Présidence RDC

La démission du premier vice-président du bureau de l’Assemblée nationale n’est pas encore effective, mais le chef de l’État a déjà lancé les grandes manœuvres pour restructurer la coalition au pouvoir.

Le 24 janvier, une réunion au sommet s’est tenue à l’hôtel Fleuve Congo, réunissant les présidents des différents groupes parlementaires affiliés à l’Union sacrée. Les discussions ont été menées par le Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge, le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso Nkodia, ainsi que par son homologue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo.

Augustin Kabuya, secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et proche de Jean-Marc Kabund, était également présent, bien qu’il soit resté discret depuis l’annonce de la démission de ce dernier. Si cette rencontre était officiellement consacrée à la présentation des vœux à la majorité, il a bel et bien été question de stratégie politique.

Bureau de coordination de l’Union sacrée