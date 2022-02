RDC – Affaire MCK : Moïse Katumbi relance l’offensive

L’ex-gouverneur du Katanga a déposé plainte à Paris dans le litige qui l’oppose à l’homme d’affaires français Pascal Beveraggi. Il espère toujours obtenir les 99 millions de dollars dont il s’estime lésé.

C’est une saga qui dure depuis plus de six ans et qui, de tribunaux en tribunaux, ne cesse de rebondir. Après s’être joué en RD Congo, le bras de fer entre Moïse Katumbi et Pascal Beveraggi autour de la cession des actifs de Necotrans, dont MCK Trucks fait partie, une entreprise spécialisée dans la logistique dans le secteur minier, se poursuit en France.

Le 7 décembre dernier, Antoine Vey, l’avocat de l’ex-gouverneur du Katanga a déposé une plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment. Cette requête, que Jeune Afrique a pu consulter, pointe aussi des « soupçons d’escroquerie » et de « forts soupçons de corruption ». Comme le veut la procédure, elle a été déposée contre X, mais est expressément dirigée contre Pascal Beveraggi qualifié « d’homme d’affaires à la réputation sulfureuse et proche de Joseph Kabila », alors au pouvoir au moment du litige. Elle a été déposée au nom de Bertrand Kirszbaum, l’administrateur de la société Astalia, détenue majoritairement par Carine Katumbi, l’épouse de l’ancien opposant.

La RDC devant le Cirdi