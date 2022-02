Locales au Sénégal : concours de tacles entre candidats

La campagne pour les élections du 23 janvier est le théâtre de multiples invectives entre candidats. Bien loin de l’esprit de la charte de non-violence qui vient d’être signée par plusieurs des coalitions en lice.

En matière électorale, le Sénégal ne serait plus le Sénégal sans son lot de polémiques et d’accusations ad hominem. À l’approche des élections locales tant attendues – elles auraient dû se tenir depuis 2019 mais ont subi trois reports successifs -, chaque camp s’en est donc donné à cœur joie pour stigmatiser celui d’en face. Dans ces joutes impitoyables où chacun reproche à son adversaire les pires turpitudes, tous les coups semblent permis d’un bout à l’autre de l’échiquier politique. En particulier dans la région de Dakar qui, avec près de 4 millions d’habitants (soit 25 % de la population du pays), aiguise toutes les convoitises.

Sans crainte de la diffamation

« N’élisez pas des maires qui auront des problèmes avec la justice après 2024 », avertit ainsi Ousmane Sonko (Pastef-Les Patriotes), candidat à Ziguinchor, qui vise à la fois Lat Diop, directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et candidat de la majorité présidentielle à la mairie de Golf Sud (banlieue de Dakar), et Aliou Sall, maire de Guédiawaye candidat à sa propre succession et… frère cadet de Macky Sall. Et de prédire, sans craindre la diffamation : « Quand Macky Sall perdra le pouvoir, Lat Diop et Aliou Sall se retrouveront en prison ».