Mali : Coulibaly et Sanogo en guerre pour l’URD et l’héritage de Soumaïla Cissé

Un an après le décès de l’opposant Soumaïla Cissé, son parti est fragilisé par des querelles intestines entre Gouagnon Coulibaly et Salikou Sanogo. En filigrane : la question de l’investiture pour la présidentielle.

Au sein de l’Union pour la république et la démocratie (URD), la guerre est ouverte entre Gouagnon Coulibaly, 60 ans, ancien député de Kati et ancien directeur de campagne de feu Soumaila Cissé, décédé le 25 décembre dernier, et Salikou Sanogo, 78 ans, ancien professeur de physique qui a dirigé le ministère de l’Éducation sous Amadou Toumani Touré et qui assure, en tant que vice-président du parti, l’intérim de Cissé. Une rivalité relancée le 16 janvier par un congrès extraordinaire organisé par certains cadres, avec pour seul point à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau président. Si c’est Gouagnon Coulibaly qui a finalement été porté à la tête du parti, Salikou Sanogo et une partie des membres de l’URD ne reconnaissent pas les résultats de ce qu’ils considèrent comme un non-évènement.

Résultats contestés

« L’intérim de Salikou Sanogo ne suffit plus à répondre aux défis actuels », estime Racine Thiam, vice-président chargé de la communication et très présent depuis quelques jours dans les médias. Pointant le manque de leadership du premier vice-président, il souligne que « l’URD est un parti qui focalise les attentes » et « a besoin d’un leadership affirmé ». Selon lui il était « loisible à Salikou Sanogo de chercher le poste de président […]. Il a préféré boycotter et entrer en résistance pour que le parti ne fonctionne pas ».